直播》8月開放邊境？陳時中最新說明

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增8萬2973例本土個案、54例境外移入個案。本土個案共有3縣市破萬，其中又以高雄市居多。另確診個案中新增124例死亡。

今日新增的8萬2973例本土個案，破萬縣市為高雄市(1萬2572例)、台中市(1萬2498例)、新北市(1萬1504例)。其餘依序為台南市(7487例)、桃園市(6630例)、台北市(5824例)、彰化縣(5784例)、屏東縣(3459例)、苗栗縣(1983例)、南投縣(1905例)、雲林縣(1892例)、新竹縣(1753例)、宜蘭縣(1579例)、嘉義縣(1557例)、新竹市(1493例)、花蓮縣(1427例)、基隆市(1156例)、嘉義市(1097例)、台東縣(859例)、澎湖縣(307例)、金門縣(200例)、連江縣(7例)。

至於54例境外移入個案，分別自美國(5例)、英國(3例)、新加坡及馬來西亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中，入境日介於今年6月5日至6月6日。

與此同時，國內今日新增193例中重症個案，其中中症87例、重症106例，重症個案中124人死亡，為67男、57女，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種、54例超過80歲。確診日介於今年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

截至目前，國內共累計254萬871例確診、3214例死亡。今年以來累計的243萬32例本土個案中，有242萬2311例輕症及無症狀（99.69％）、4961例中症（0.2％）、2760例重症（0.11％）、2361例死亡。