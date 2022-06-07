年底縣市長選舉，藍綠白三大陣營都想搶下更多縣市長席次，資深媒體人黃創夏今(7日)直言，如果在民進黨7月28日黨慶之前，疫情走下高峰穩住，那衛福部長陳時中就能功成身退，華麗轉身參選台北市長；但現在還有很多經濟、民生問題待解決，如果弄不好，陳可能會變成被棄保的對象，連帶使民進黨縣市長選舉席次劇減，最穩的只剩下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，國民黨則可能穩佔13席，黨主席朱立倫反而可能因此撿到便宜。

黃創夏強調，從綠營六都布局來看，陳時中現在能不能參選台北市長都還是個大問題，因為照民進黨當局目前的盤算，如果在民進黨7月28日黨慶之前，疫情走下高峰穩住，那陳時中就能功成身退，華麗轉身參選台北市長，但疫情真能走過高峰嗎？現在還有很多經濟、民生上的問題待解決，如果弄不好，陳時中可能會變成被棄保的對象，甚至變成2018年民進黨台北市長參選人姚文智的翻版，因為國民黨台北市長參選人蔣萬安只要穩紮穩打，就有可能勝選。

黃創夏分析，國民黨台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，執政表現也都穩穩的；桃園市長人選，國民黨雖然徵召前行政院長張善政出現一些異見，但在黨中央努力整合下，相信地方的藍軍勢力會選擇接受這一狀況，而桃園藍軍的基本盤本來就大於民進黨，加上張善政的形象並沒有什麼大缺點，雖然張對選舉比較生疏，但是並不討人厭，因此在桃園目前也呈現領先的狀態。

因此，國民黨在年底六都市長席次，不但可能過半，而且還會拿到四都，而若是這樣的結果，那朱立倫就等於兌現他的承諾。

此外，黃創夏指出，六都以外縣市，苗栗縣市和南投縣，應該也都是國民黨能拿下，彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、金門、馬祖，國民黨也應該都還能維持版圖，加上北北桃中四都，國民黨就已拿下13席；而相對具有挑戰性和不確定性的，包括基隆市和新竹市。

黃創夏認為基隆這局，國民黨謝國樑和民進黨蔡適應可說是分庭抗禮的狀態，雖然蔡適應形象不錯，但是謝國樑家族在地經營不錯，謝本人形象也非常穩厚，且謝國樑從目前來看，是稍微領先的狀態，因為謝的地方根基比蔡適應多了一點點，因此這局是充滿變數的。

至於民進黨較有機會的縣市有哪些？黃創夏直言，民進黨在雲林縣、澎湖縣都推出強棒，現任雲林縣長張麗善對上民進黨的劉建國，可能不是那麼有優勢。宜蘭縣長方面，現任縣長林姿妙因捲入司法案件，可能會有衝擊，但民進黨對手江聰淵，在知名度和親和力上就顯得弱勢，因此林姿妙雖然勢弱，未必吃虧。

最後，黃創夏總結，民進黨在年底選戰，最穩的只有嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，在疫情居高不下的衝擊下，反而是國民黨能穩占13席，民進黨的席次劇減，而民進黨席次劇減，黨主席蔡英文當然要負責，因此，國民黨主席朱立倫反而可能因此撿到便宜。