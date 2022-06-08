華碩(2357)今舉行股東會，華碩董事長施崇棠對於NB的終端需求持正面看法，他也重申，華碩對俄出售仍停止中，期待人道危機能盡早解除。而在留才方面，施崇棠強調，華碩在員工持股信託方面，已經在進行規畫。

施崇棠表示，近幾年市場歷經疫情大浪變化，疫情帶來2021年的短期需求；在疫後回歸新常態，數位轉型仍將帶動消費型電腦的需求，WFH會是未來新常態，華碩也將持續擴張商用型NB的市場。

施崇棠表示，台灣進行人才搶奪已經是不爭事實，華碩今年提列32億元為員工分紅，較前一年增加，華碩目前在台灣員工有6662人，有資格都會給獎勵，那些人有資格都有內規，華碩有一套相當不錯系統在運作，公司也不斷改善制度。

針對小股東關心庫存增加，施崇棠表示，庫存在第二季會是高點，公司一面向前衝一面警戒，也不斷審視，會依情勢作最佳應變。

華碩執行長許先越表示，目前的庫存材料和產品各一半，今年受到通膨，戰爭和大陸封控等影響，使庫存相對增加，但預估到第三季和第四季會逐季改善。

華碩希望今年有機會談定員工持股信託，另一家電腦品牌廠宏碁(2353)已宣布今年新增員工持股信託制度，每月員工及公司將各自提撥定期定額資金認購宏碁股票，幫助員工穩定儲蓄。