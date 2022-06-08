新北中和2歲男童恩恩案件爭議延燒，針對恩恩爸爸尋求向新北消防局求救「消失81分鐘」的真相，行政院發言人羅秉成今天表示，新北市政府處理方式給譯文，也可以聽，卻不給拷貝錄音檔，如果有侵害聲音隱私權的疑慮，應該譯文跟聽都不行，新北市政府講法不太一致，建議新北市長侯友宜，從內部進行行政調查，並對外界把疑問說清楚。

羅秉成指出，行政院長蘇貞昌態度很清楚，一個小生命的消逝，父母難過，給予關懷是必要的，但給真相更重要，政府應該盡量滿足，恩恩爸要求新北消防提供錄音檔，以同理心而言是合理要求，但新北消防有不同的法律見解看法值得討論。

前消防員爆料，恩恩爸在消防局聽取錄音檔當天，長官要求偽造報案，新北消防局解釋是為了重現119進線量爆增忙碌情況，並非想偽造或掩蓋真相。

對此，羅秉成說，看到這個消息，很意外也令人不解，如果要模擬應該要事先告知，如果未事前告知，讓當事人有心理準備，確實不妥適，尤其是那是公務時段，119隨時會有報案進來，現在模擬是否會影響其他案子進來，這樣的做法沒有深思熟慮，令人匪夷所思。

羅秉成提到，新北市消防局目前只提供譯文，可能是因為公務員橫向聯繫時的聲音隱私，或是報案民眾個人隱私，但若有侵害隱私的疑慮，應該連譯文都不能提供。

羅秉成說，此事對地方政府而言是某種危機，時間拖那麼久，從政治層面看來，在可信度被懷疑的情況下，新北市政府應該第一時間講清楚，內部也要把事情完整說明，給恩恩爸完整的調查與說明是必要的。

另外，三重地政事務所公務員日前被發現上班時間在網路批評恩恩爸，羅秉成說，公務員雖然也是有言論自由，但在公務時間用公務電腦發表與公務無關言論，這不好，相關法規也都有懲處的規範。