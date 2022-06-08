確診遺體是否該在24小時內火化，目前中央遲遲未定出相關指引，又連日修改原先說法，讓許多無法見到親人最後一面的家屬超火大，台北市長柯文哲重申，只要中央指引清楚地方自然會配合，但這件事已經過了很多天，現在也沒聽到相關指引下來，如果中央沒有要訂規則，那地方自己訂也可以，不要說中央地方都訂結果互相衝突。

火化之亂引爆全台怒火，衛福部長陳時中先是說，中央並未強制確診遺體24小時內火化，而是要求要24小時內通報，昨又改口指出，24小時內火化不是錯的，繞回原點，今天又對外表示，目前疫情已經輕症化，人情顧慮的部分可以思考看看。

北市下午舉行防疫記者會，柯文哲對此表示，其實只要中央規則清楚，地方自然會配合辦理，此事會鬧這麼大是因為，2年前疫情剛出現時，既無疫苗、死亡率也很高，特別是70歲以上長者，死亡率到20％，相當可怕，當時若有民眾確診死亡通常都是屍袋封住後就儘速火化，後來大家也習以為常。

柯文哲說，現在疫情趨緩後，很多人都有打3、4劑疫苗，現在也有抗病毒藥物可服用，不像當時那麼嚴重，大家會炸鍋的原因是，中央講的好像是法規沒有明訂24小時內要火化，「如果24小時燒掉你的問題」，如果全台灣都誤會陳時中，那他們這些人都是白癡、都想錯，聽了就會不爽，對家屬而言情何以堪？

不過柯文哲認為，這件事就到此為止，但已經過了很多天，也沒聽到什麼指引下來，所以還是那句話，只要中央規則清楚，地方一定會配合辦理，我們也不會導彈。

媒體追問，若現在改成24小時要火化，市府是否還會設專區暫存遺體，柯則回應，這要看中央政策，他也不認為染疫跟沒染疫的遺體要共用冰庫，這太奇怪了，還是那句話，中央還是找殯葬業者討論實務上怎麼做，只要規則清楚都會配合辦理，若中央不訂規則，要地方自己訂也可以，總不能說中央地方都訂又互相衝突。