國民黨苗栗縣長參選人因立委徐志榮推辭繼續懸宕，現任縣長徐耀昌民調也在近日曝光，據媒體最新民調結果顯示，徐的施政滿意度是39.16%，不滿意度則為60.84%，其中，青壯年族群的不滿意度都超過7成。而苗栗縣民最滿意的3件事，依序為觀光旅遊34.75%、治安31.70%和交通23.64%。

據《菱傳媒》報導，最新公布的苗栗縣首長滿意度暨網路政治板塊調查中，徐耀昌施政滿意度是39.16%，不滿意度則為60.84%。其中，青壯年族群的不滿意度都超過7成，30至39歲這個年齡層甚至高達78.22%。

苗栗縣民最滿意的施政項目，前三名依序為觀光旅遊、治安和交通，比例分別為34.75%、31.70%和23.64%。而最憂心的面向，醫療環境以高達63.13%的比例排名第一、治安31.7%排第二、交通23.64%排第三。

這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系教授張佑宗設計問卷、皮爾森數據負責執行。針對苗栗縣年滿20歲以上之網路人口，從5月31日至6月4日，共計進行5天，當中有效樣本為1776份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.33%以內。