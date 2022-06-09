馬拉松好手林義傑涉嫌透過經營的2家智財顧問公司，在BT軟體上傳電影下載種子後，用釣魚方式吸引民眾下載盜版影片再興訟，並抽取和解金作報酬，被稱作「著作權蟑螂進化版」；圖文創作者蕭瑩燈舉例，像是民眾在超商試吃一輪後，突被保全認定是「偷吃者」，若不付和解金就挨告，稱林義傑是在做「合法生意」。

蕭瑩燈在臉書上舉例，民眾在逛超市時經常能看見「試吃」攤位，試吃幾口後通常能繼續試吃，邀家人一起吃，即便吃完一輪，不買商品也沒關係；而「BT林義傑模式」則是店員邀客人快來試吃，店家又提供得更多、更快，最後正當民眾心滿意足準備步出超市時，卻被保全攔下，認定是「偷吃者」，威脅不乖乖付出和解金，就報警、移送告死民眾。

圖文創作者蕭瑩燈舉例，像是民眾在超商試吃一輪後，突被保全認定是「偷吃者」，若不付和解金就挨告，稱林義傑是在做「合法生意」。（翻攝自蕭瑩燈臉書專頁）

圖文創作者蕭瑩燈舉例，像是民眾在超商試吃一輪後，突被保全認定是「偷吃者」，若不付和解金就挨告，稱林義傑是在做「合法生意」。（翻攝自蕭瑩燈臉書專頁）

也有網友說「應該修改一下，當下有讓人離開BT超市，但是有另一組人尾隨回家之後，立馬拿出在BT超市大吃大喝的證據，要求不付出翻倍『和解金』，就會被送辦！」也有人問說此舉不算詐騙嗎？蕭瑩燈則回應一切合法，其他網友留言「挖坑給你掉下去，然後在泂口收費救援」、「妙喻啊！像我這麼笨的都秒懂了說」、「如果只是付食物費還好，但是BT超市是報警抓你，然後要敲你和解賠償費才肯放你走」。

檢警接獲檢舉，指林義傑及其旗下員工，均無律師資格，涉嫌與影視公司合作，自國外取得尚未在台灣公開播映的電影授權，以BT軟體上傳電影的下載種子釣魚，待網友下載盜版影音後，便回溯下載者IP向檢警提告，或從被告支付的和解金中，抽取若干比例的金額作為報酬，數月以來，全台各地檢署已獲悉該公司提告逾500件。

林義傑9日凌晨2時許，於個人臉書發表聲明，稱媒體報導有諸多不實，而北檢在今年4月底曾以證人身分傳喚他說明，卻於昨日突襲搜索，把他的身分轉換為被告，認為此舉顯然已違反辯護權益之程序，同時向大眾致歉，不好意思讓大家擔心了。