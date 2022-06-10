台灣防疫作戰進入困難期，死亡數在13天內翻倍、全球第2快，更有46%新冠死者在3天內死亡；就連「陳時中防線」（死亡率萬分之10）也被突破，來到萬分之10.5的新高。

「死亡數增加太快？我不認為」，台大公共衛生學院教授陳秀熙指出，「是醫療量能不足，讓一些共病（如癌症、心臟病）患者得不到平時應有的照護而出現超額死亡。」

因此，陳秀熙認為，解封就在高峰時，現在就是將新冠由5類傳染病降為4類的最佳時刻，全面取消居家隔離，讓因居隔規定而喪失的醫療量能全部釋放出來，以便全力搶救新冠重症患者，即時有效地降低死亡人數。

防疫學會理事長王任賢表示，他「非常贊同陳教授的看法」，就是要讓新冠救治由公衛系統轉到醫療系統，公衛不要再用居隔等防疫規定來妨礙醫療系統即時救治新冠確診者。

早在3週前，陳秀熙就示警，此波疫情已讓70歲以上族群的死亡率（52.3/10000）高於同期背景值（23.9/10000），而且是在4/28至5/15短短兩周內飆高；當時他就建議指揮中心要盡快調整防疫政策，否則恐造成超額死亡。

陳秀熙10日再次強調，目前的重點不是死亡人數，而是居隔時間過長，造成醫療量只剩正常的1/2，甚至是1/3；因此，他呼籲盡快將新冠的傳染病等級由5類降為4類，等同流感，讓基層院所去治療新冠輕症患者；同時取消居家隔離，讓醫療人力全都投到防疫第一線。

當然，新冠防疫降級一定會有不同意見，陳秀熙認為，指揮中心可以跟人民講清楚降級的理由，同時也不需要去跟別國比；此時最重要的工作不是去看確診人數，而是全力搶救重症、降低死亡人數。

那麼目前台灣的新冠死亡人數是否偏高？新光醫院副院長洪子仁拿「全球防疫模範生」紐西蘭與台灣比較後指出，死亡率是一個滯後指標，紐西蘭確診率在3月飆高後，死亡率會在一個高點盤整一段時間後再下降；其次，紐西蘭在確診高峰期1天死亡約30人，而台灣人口約為紐西蘭的5倍，高峰期的每日死亡人數有可能落在150人左右。

但由於台灣老年人的疫苗率覆蓋低於紐西蘭，因此近2天的每日死亡人數都高於150人，但洪子仁認為，這不代表台灣醫療崩潰，相反的，現在需要送新冠專責病房的急診患者都送得進去；而且，5月18日起65歲以上快篩陽就給藥、5月26日起全民快篩陽就給藥，都是正確的決定，死亡率可以透過即時投藥來降低。