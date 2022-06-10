疫情爆發期間，行政作業系統大塞車，不少民眾確診必須居家隔離，但卻沒有收到居隔單，僅由衛生局口頭要求隔離，有民眾認為是程序瑕疵，聲請提審要求解除電子圍籬，法院認證衛生局「口頭告知」居隔無效，對此，北市衛生局表示，為及時圍堵傳染病擴散，衛生局皆依循中央政策辦理。

國立陽明交通大學科技法律學院博士後研究員劉青峰今年4月因接觸接診者需要居家隔離，但在確診後遲遲沒有收到居隔書，僅衛生局口頭通知，他認為此舉涉及限制人身自由，向台北地院聲請提審；法院審理出爐認為口頭告知繼續隔離的行政處分，不生效力，但聲請人隔離僅至4月23日，4月24日才提審，未受到拘束，難認有逮捕、拘禁的事實，聲請遭裁定駁回。

北市衛生局統計自111年4月8日至6月1日期間，共有7位民眾對於新冠肺炎隔離措施向法院提出提審聲請，其中2案當事人撤回提審聲請，其餘5案皆被法院裁定聲請駁回。

衛生局指出，中央「確診個案自主回報疫調系統」在5月1日上線，但因確診個案申請案件數爆大量，部分確診民眾未能第一時間接獲電子指定隔離處所通知書，現中央已完成系統優化。

北市衛生局提醒，5月1日後確診的民眾，如仍未取得電子隔離通知書者且超過採檢日3天者，可利用「數位新冠病毒健康證明平台」線上申請補發確診者指定處所隔離通知書及檢驗結果數位證明。