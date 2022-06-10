連鎖餐飲集團豆府（2752）五月營收1.38億，年增74.20％，累積1～5月營收8.56億，年增12.08％。展望後市，國內疫情走過高峰後可望趨援，外食市場可望重回正軌，按進度持續拓點展店的豆府營運亦將升溫。

豆府5月營收成長逾七成，主要是去年禁內用，營收較低，但今年受疫情升溫影響，業績還是比正常掉了三成左右。不過，四月中新開的帕泰家跟五月初開幕的新品牌五星麵舖業績不錯，對營收有所挹注。六月份會新展1間北村豆腐家，會對對營收有所貢獻。