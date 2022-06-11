機車行遇老鼠突襲 老闆失魂喊「哇啊啊啊」 使連環金剛腿反擊（翻攝自爆料公社）

1名網友在《爆料公社》貼出一段影片，新北市1為機車行老闆在修車時，驚見1隻老鼠爬過腳邊，嚇得他丟下手邊的工具，大喊：「哇啊啊啊啊」，一腳踢飛老鼠，影片貼出後，引起網友們熱議：「老鼠可以領殘障手冊」、「被機車行耽誤的足球員」、「沒被老鼠嚇死，是被笑聲笑死」。

原PO在臉書社團《爆料公社》以「服務業真的很辛苦」寫下，現在了老闆都要練獅吼功，天殘腳，不是有蛇就是老鼠，並貼出一段監視器影片，新北市1名機車行老闆，在修車時驚見腳邊衝來1隻老鼠，嚇得他丟下手邊的工具當下大喊了兩次「哇啊啊啊啊」，還一腳踢飛老鼠。

同事不解得轉頭問他發生什麼事，他一邊穿起剛剛踢飛的鞋子，一邊驚恐地回說：「老鼠啦！X！被我踢一個死掉了」，畫面中可見，老鼠還在地上做垂死掙扎，尾巴不斷的抽動，老鼠看似傷的不輕。

影片一曝光，不少網友們紛紛爆笑留言：「踢得真準」、「以前是少林足球隊球員吧」、「跟會飛的蟑螂是同一種生物」、「可憐的米奇」、「那麼大的人去怕一只那麼小的老鼠」、「是獅吼功吼死老鼠的」、「被機車行耽誤的足球員」、「差點踢飛到那邊吃飯的同事」、「老鼠：我要寫一個慘字」、「老鼠可以領殘障手冊了」、「沒被老鼠嚇死，是被笑聲笑死」、「來自內心最真實的恐懼，跟來自體內最強大的爆發力，一隻老鼠打通了這師傅的任督二脈」。