貳樓聯名款「橙香丹麥經典手作抹醬禮盒」，890元。（貳樓提供）

疫情之下，不少店家轉戰網路平台，並設計出多種能在家輕鬆享用美味的商品組合。美式早午餐連鎖品牌貳樓 Second Floor Cafe近期宣布跨足電商，推出「宅在貳樓 Mall」平台，突破空間與時間的限制，13日起正式上線。

貳樓明星商品「橙香丹麥法式吐司」自上市開賣以來，銷售數量累積超過上百萬片，業者歷經長時間的研發與調整，推出餐飲業界第一款可冷凍宅配還能維持完美舒芙蕾口感的法式丹麥吐司，只要輕鬆氣炸或烘烤，美味即可輕鬆上桌。貳樓也選擇強強聯手策略，邀請華人冰王蜷尾家，以「橙香丹麥法式吐司」為主角，推出兩款聯名吸睛禮盒——「橙香丹麥蜷尾家限量冰淇淋禮盒」和「橙香丹麥經典手作抹醬禮盒」，迎接盛夏的到來。

兩款聯名禮盒設計概念採樂高積木風格，手繪風格的建築與人物意象，趣味呈現出品牌特色。「橙香丹麥蜷尾家限量冰淇淋禮盒」內含四片橙香丹麥土司及兩款蜷尾家冰品，冰品口味為雅緻的「法式經典檸檬塔」，以及最能夠代表貳樓風格的「美式復古爆米花」口味。「橙香丹麥經典手作抹醬禮盒」的手工抹醬是華人冰王蜷尾家首次曝光的全新力作，以台灣在地食材打造出「日曬海鹽奶油」、「蜜香大桔大梨」和「盛夏香芒」三款季節限定美味抹醬。

歡慶「宅在貳樓 Mall」開幕，除了提供前100名輸入折扣碼「sf200」的消費者免運優惠，以及兩款橙香丹麥法式吐司雙禮盒合購免運以外，更加碼贈送各式購物金，包含加入新會員折扣 100 元、首月全館滿 2200 送 200 元推薦好友完成下單再享 69 元購物金。貳樓官方臉書社群平台也將同步舉辦開箱抽獎活動，凡是至「宅在貳樓Mall」購買任何產品，並在個人FB社群平台發圖文（貼文或限時動態），設定公開並tag貳樓官方帳號，貳樓將隨機抽出三名客人，贈送1000元折扣碼。