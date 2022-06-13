上海外國語大學圖書館，昨(12)日中午發生一起男大生在女大生咖啡中投入不明藥品，意圖性侵女大生事件，涉嫌犯案的男大生遭待捕後，聲稱「牛磺酸泡騰片」是在網路上購買；該藥品卻被業者廣告宣傳為「健康食品」，律師李超賀則表示，雖然該藥品不具「春藥」功能，但仍構成強姦罪未遂。

綜合大陸媒體《環球雜誌》、《南方日報》13日在微博發文報導，上海外國語大學在6月12日晚間通報，一名女大生當天中午時在圖書館念書，有名男大生趁她離開座位時，在她的咖啡中投放異物，她喝了咖啡一口，驚覺咖啡味道不對，便將剩餘的咖啡倒掉，並向學校相關部門報告此事。

事後男大生被逮捕後，他坦承在女大生咖啡中投入「牛磺酸泡騰片」，並表示「牛磺酸泡騰片」是在網路上購買，上海市公安局松江分局也將相關證物送至專業部門檢驗，相關調查工作也進一步展開中。

據報導，「牛磺酸」此類商品名稱多為「女性專用」、「速效」、「健康食品」等詞彙，商品圖中也多見女性圖片，部分商家還使用較為露骨的文字與圖片進行宣傳，在某些電商平台上，其中一款商品的包裝外盒顯示其配料依次為葡萄酸、碳酸氫鈉、檸檬酸、牛磺酸與菸酸，類型為其他固態飲料。

上海律師李超賀則表示，如果這男大生他想要下的是「春藥」，但實際上這個藥品不具有這個功能，也就是這男大生其實是被賣家騙了，根據主客觀相一致的原則，就應該認定他構成強姦罪未遂。