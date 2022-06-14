年底台北市長選戰備受矚目，國民黨已提名立委蔣萬安參選，外界預估北市副市長黃珊珊也將投入選戰。據媒體公布最新民調，民進黨若派出衛福部長陳時中參選，蔣萬安支持度奪冠，黃珊珊第二，陳時中第三；但若民進黨派出交通部前部長林佳龍參選，則黃奪冠、蔣第二、林第三。該民調在PTT掀起討論，有網友表示「33穩了」、「這下精彩了」。

《震傳媒》13日公布台北市長選戰最新民調，在蔣萬安、黃珊珊、陳時中3人對決下，陳的支持度跌到第三（24.2%），蔣萬安奪冠（31.4%）、黃珊珊第二（29.0%），陳時中跌至第三，形同跌落神壇。

但若民進黨改推林佳龍出戰，則黃珊珊位居第一，有31.1%的民眾支持她，蔣萬安獲得30.7%支持度、改居第二，林佳龍則有22.3％的民眾支持，此為黃珊珊在可能的對戰組合中，與蔣萬安首次民調出現黃金交叉，更顯示綠營在北市已經陷入硬戰。

若以蔣萬安、黃珊珊、陳時中、前副總統陳建仁、林佳龍作為台北市長的可能人選，在可複選的情況下，蔣萬安獲得48.0%支持度、黃珊珊47.0%，陳時中30.0%、陳建仁27.5%、林佳龍26.5%，蔣萬安與黃珊珊差距僅1個百分點，而兩人與綠營可能人選之間也出現大幅差距。

該民調也針對陳時中「今年的防疫政策與整體表現」進行調查，結果顯示，很滿意18.4%，還算滿意30.1%，合計有48.5%的民眾表達滿意；有30.4%的台北市民表達非常不滿意，17.5%表達有點不滿意，合計不滿意者達47.9%，呈現五五波狀態。

該民調由《震傳媒》委託戴立安及「畢肯市場調查股份有限公司」在6月7日至9日，以年滿20歲設籍在台北市的民眾為母體，採用電腦輔助電話訪問方式進行調查，成功完訪1071人，在信賴水準95%下，抽樣誤差最大值為±3.0%。

該民調公布後，也迅速在PTT論壇掀起討論。有網友表示「33穩了」、「哇…這下精彩了，戴立安民調向來準確度很高」、「台北市33還吸得到綠票，太訝異了」、「林佳龍出來，反而投33的變多? 這挺奇怪的」。