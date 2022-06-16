台北松山意舍酒店宣布，館內「Que」原木燒烤餐廳將於6月18日重啟內用，為感謝顧客支持，在不同餐期皆推出誘人優惠，於6月18至6月19日的假日早午餐期間及6月20日至6月24日平日商業午餐期間，半自助式buffet買一送一（需加入酒店Line帳號），每日限量20組折扣優惠，來不及預訂前20組超殺優惠之顧客，仍可享受八折優惠。

松山意舍Que餐廳為假日早午餐和商業午餐皆為半自助式buffet，假日早午餐主餐原價880元+10％起，商業午餐主餐原價680元+10％起，點選主餐皆可無限享用沙拉、熱食、飲品、甜點等，限時推出買一送一優惠，讓顧客和家人一起享用美食更加無負擔。

松山意舍Que餐廳開放內用，在菜單上全面升級。最受家庭客層歡迎的假日早午餐，主餐種類更多元，自助吧台上新推出現點現做的舒芙蕾pancakes，柔軟澎潤舒芙蕾鬆餅，口感如日式名店下午茶水準；另還有班乃迪克蛋自由搭配煙燻鮭魚或火腿等無限暢享，自助吧台豐富精緻。早午餐原價每人880元+10%起，折扣後平均一人484元起，美味又超值；商業午餐每人680+10%起，揪同事一起來享用 ，一人平均只要374元起，最適合精打細算的上班族。

除限時一週的午餐超殺優惠，6月20日至7月17日止，晚餐期間預訂原價2,980元+10％起的雙人分享餐送一隻價值1,980元的原木燒烤波士頓活龍蝦，預訂原價6,280元+10％的四人分享餐就送2隻龍蝦。分享餐內容豐盛，有沙拉、前菜、季節湯品、配菜、甜點、飲品以及原木燒烤主菜，加上免費贈送的波士頓龍蝦，讓餐桌升級成完美的海陸饗宴，適合約會、宴客。

「Que」原木燒烤餐廳座落在松山火車站及捷運站正對面，坐擁高樓美景，開闊的大片玻璃窗可俯瞰基隆河畔美景，餐廳挑高7米，開放式中島廚房可見廚師們精湛的手藝與衛生的環境，顧客在寬敞舒適的空間用餐更加輕鬆安心。

注意事項：l.買一送一快閃優惠折價限以價低者折價，需另收原價之10％服務費。2.加入Line好友買一送一優惠，每個人、每帳號限用一次優惠。3.內用八折優惠之服務費以原價10％計算，4.本優惠恕不得與其它優惠活動或專案合併使用l 如有未盡事宜，本公司保留修改、終止、變更與解釋活動內容之權利。