本土個案數呈現緩降趨勢，但死亡人數仍維持三位數。中央流行疫情指揮中心最新統計，今年1月至6月16日，國內累計310萬7297例本土個案，包括1萬1938名中重度個案，共4015例死亡，致死率為0.13％。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內全年齡層致死率約0.13％，各年齡層致死率以高齡者居高，90歲以上致死率為5.89％、80多歲為2.22％、70多歲則是0.63％。

醫師沈政男預估，國內整體致死率可能超過萬分之14，也就是14％。羅一鈞回應「有可能」，由於死亡人數是落後指標，可能會在疫情高峰後1到3周才會慢慢呈現出來，而目前中南部還在高原期，正要準備翻轉，大概還會有一些重症或死亡個案會繼續通報出來，因此要等疫情趨緩之後，新增染疫人數降低了，到時候再來做結算會比較客觀。

指揮中心昨天宣布和血液基金會合作啟動血清抗體調查，針對全台1到6月捐血人進行抽樣，但專家質疑，該調查缺乏老人和小孩2大染疫高風險群，恐怕會有失真實性。羅一鈞回應，由於捐血人不包含老人和小孩，會尋求其他方式，是否針對這兩個族群進行血清流行病學調查。

不過羅一鈞指出，血清抗體調查最主要是看全國趨勢，會依據捐血人所在地區和年齡標準化進行抽樣；如果可以在成年人可以做出完整作出回溯式分析，也可以了解1到6月期間的染疫情形，並用來做外推，看看是否適用其他沒有抽樣的年齡層。