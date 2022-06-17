蕭煌奇、曹雅雯和浩子聯手主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，本週主題「金曲製作人傳承大PK」邀請到兩位重量級製作人陳子鴻與荒山亮，不僅合作帶來〈酒醉還是地震〉、〈空笑夢〉等好歌，同時暢談演藝人生的難忘往事。

陳子鴻和荒山亮也分別帶徒弟許莉潔和江惠儀亮相，在節目中上演一場師徒對決。曾多次入圍並獲得金曲獎最佳台語女歌手的江惠儀，形容眼中的師父荒山亮「超帥」，對於師父一直努力堅持推動台語新浪潮，盼也能像他一樣不斷地求新求變創作出好聽的台語歌。

而這幾年從選秀節目奪得好成績脫穎而出的新人許莉潔，被金牌製作人陳子鴻簽下成為旗下一員，問到陳子鴻會不會很嚴格時，許莉潔當場嚇回：「這可以說嗎？」蕭煌奇見狀表示以前陳子鴻對二姊江蕙也很嚴格，沒想到陳子鴻直接爆料二姐每次在錄音室，溝通錄音狀況的時候，她就會開玩笑說：「你現在是在教我唱歌嗎？」引起現場哄堂大笑。

曾製作超過300張專輯的陳子鴻透露，和江蕙當初透過音樂人姚謙牽線認識，是他首度開始嘗試製作台語歌，自曝當初開完會，江蕙就馬上打電話給姚謙問：「這個人到底行不行啊？」在做了約兩張唱片之後，江蕙就對他說：「你就繼續幫我製作，做到我退休。」完全展現了對陳子鴻的信任。《上奅台灣歌2.0經典傳奇》每周日晚8點在華視首播。