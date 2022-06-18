一名網友透露，鄰居激戰到忘我，發出幸福的噪音，讓原PO的妹妹聽到受不了，忍不住寫了一張字條提醒對方互相理解。不料，網友看了字條以後竟然大歪樓，不少人留言糾正說，中文直式書寫應該是要自右而左，寫相反讓人看得超吃力的。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，妹妹說她住在二樓的鄰居，因為他們晚上的「戰況很激烈」，整棟大樓大概都聽到了，實在是很扯，而且他叫很大聲就算了，還有拍打屁股的聲音，讓妹妹終於受不了，決定寫一張字條給這個鄰居。

女網友表示，當下她覺得很好笑也忍不住打趣說「小姐，你是不是羨慕了！」而妹妹寫給鄰居的字條中提到「親愛的鄰居您好，你們的感情很好，大家都知道了，希望您能注意一下幸福的吶喊，畢竟隔音效果不是很好，經由字條告知你們，是不想打斷你們好好享受，希望您也能互相理解。」

照片曝光後，吸引了1.5萬人狂讚，不少網友留言討論，「幸福的吶喊哈哈」、「這是一張有聲音的紙條」、「夠貼心」、「整個社區的人都羨慕了」、「妹妹可以去敲門喊play one啊」、「想朝聖一下，到底是如何愛的驚天動地」。

不過，由於直式書寫方式應是由右到左，但原PO的妹妹卻寫反了，讓不少人歪樓說，看到最後很痛苦。「字很可愛也很好看，但這樣的書寫方向有點難看」、「中文直式書寫及排印，自上而下，自右而左」、「這篇文章偏題了，字直寫是由右向左才對」。