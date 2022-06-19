54歲女星林小樓當年1987年憑藉電影《新桃太郎》暴紅，拍攝當下年僅12歲，她在裡頭反串男生桃太郎，展現大膽無畏的模樣，掀起80年代一股旋風，不過林小樓的現實生活並不順遂，不僅媽媽在外欠下大筆賭債，最終竟害她慘遭綁架拍下不雅片，如今走出低潮，驚喜現身本土劇《黃金歲月》之中。

林小樓桃太郎扮相英姿颯爽，頗有男子氣概。(圖/中時資料照)

日前有網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出兩張圖，並在文中寫下：「這是我小時候的回憶……」圖片是電影《新桃太郎》劇照，還有出演本土劇《黃金歲月》的播出片段截圖，可見照片中的主角正是林小樓本人，臉蛋福氣不少，演技依舊深刻，這才讓大家驚覺昔日童星復出，勾起無數人的美好童年回憶。

林小樓參演八點檔《黃金歲月》出演阿鳳一角。(圖/民視戲劇館 Youtube)

由於本次為林小樓35年回歸戲劇，昔日粉絲發出一陣陣驚呼聲，「哇桃太郎我的童年我要看」、「我們小時候女扮男裝最成功的男神」、「在她還沒演桃太郎之前就是我的偶像」、「以前小時候的好片回憶 」、「也是8年級生的回憶」、「她是林小樓哦？難怪覺得很眼熟」、「就桃太郎啦！你懂嗎？」

《桃太郎》林小樓常常扮演男生角色。(圖 中時資料照)

事實上，林小樓當年人氣紅遍大江南北，卻苦於媽媽愛賭博總輸錢，將她辛苦錢都拿去豪賭，甚至用女兒名義簽本票借錢，導致她成為黑道討債對象，只能更加拼命接戲好填補金錢空缺，其後她又被綁架拍攝不雅照，苦於活命只得配合，身心受到重創沉寂許久。如今偶爾在《戲說台灣》、本土劇客串演出。