1名網友在《爆怨公社》怒斥，高雄1名男子半夜不睡覺，跑到自助洗衣機內滑手機，同行友人還將照片PO上網，原PO不滿寫下：「現在的屁孩最新玩法，大家一起打電話給老板娘，支持屁孩為他們的毀損破壞行為負責」，對此老闆娘不願多作回應，僅表示已對該洗衣機完成清消。貼文一出引起網友們熱議。

1名網友在臉書社團《爆怨公社》爆料，1名年輕男子在高雄自助洗衣店內，整個人塞進洗衣機內，畫面中可見，男子腳踩著機器內部的鋼圈，正低著頭划手機，同行友人將該畫面拍下寫「第二次了」，上傳到社群網站，原PO憤怒發文：「現在的屁孩最新玩法，高雄人能神出這是哪間自助洗衣嗎？大家一起打電話給老板娘，支持屁孩為他們的毀損破壞行為負責」。

對此，本報稍早致電老闆娘，她表示，上午已有不少民眾致電告知，她不清楚具體過程，因洗衣店為24小時營業，少年疑似在昨（19）日深夜前往，當時看到3人，目前已對洗衣機完成清消。

文章曝光後，不少網友憤怒留言：「投10元就好，啟動扭按下去，直接開啟投胎模式」、「沒地方住直接睡洗衣機，也順便洗澡」、「從裡面應該是關不上的吧：應該是別人幫關進去」、「在裡面滑手機到底是什麼概念」、「可能是最新的隔離方倉」、「實在很沒公德心欸，好噁」、「要是沒注意開下去，出人命算誰的」。