李浩瑋即將推出第二張專輯《Silver lining》。（On Studio提供）

去年以首張個人專輯《Diamond In The Rough未琢磨的鑽石》入圍金曲新人獎的李浩瑋，累積沉澱一年多創作能量，將於下半年推出第二張專輯《Silver lining》，近日搶先推出首波主打〈朋友〉，找來跟他入圍同屆金曲的壞特？te合唱，2位金曲級怪物新人首次合作火花四射，儘管曾在金曲殿堂上互為競爭對手，但私下卻是聊得來的朋友，除了有共同的音樂圈朋友，李浩瑋更把唱歌創作彈吉他一把罩的壞特？te當成「偶像女英雄」。

回想起2人因為入圍金曲新人一起而第一次見面的情況，李浩瑋難忘壞特？te特別主動找他聊天，安撫他緊張情緒的暖心舉動，稱大自己6歲的壞特？te是「溫柔姊姊」，他笑說：「雖然是第一次碰面，但感覺姊姊好像有透視眼，看出我容易緊張的一面，跑來跟我哈拉，頓時讓我整個人放鬆。」正因如此，李浩瑋寫完〈朋友〉後心中浮現合唱對象就是壞特？te，且錄音過程中，李浩瑋更發現2人的共同點是「都很喜歡海」，他笑說：「姊姊跟我分享很多她前陣子學習衝浪的趣事，更相約下次要一起去踏浪。」

2人從原本的「競爭對手」變成「對唱夥伴」，李浩瑋用「同遊六福村」形容自己跟壞特？te相識過程的奇妙緣分，「從有幸入圍金曲獎新人到認識壞特？te然後合唱，感覺像是跟一群好友去了六福村，入場時看到了壞特這位戴著帽子的女生，在玩旋轉木馬時認識了她，然後一同入圍金曲獎新人獎就像是跟她一起坐了『笑傲飛鷹』而且還剛好坐在同一排。能跟她合作很榮幸」。

除了新專輯，李浩瑋將在生日前夕8月14日於Zepp NEW TAIPEI 舉辦個人演唱會「魔幻島 Miracle Island」；特別邀請壞特？te及高爾宣擔任嘉賓，李浩瑋表示：「爾宣是很有想法又幽默風趣的人，也是能相互激勵音樂創作的好朋友。」值得一提的是，除了壞特？te、高爾宣外，他還邀請陳嫺靜、派偉俊助陣，一次邀來4位音樂上的朋友鼎力相助，足見李浩瑋好人緣。