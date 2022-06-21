近期流行的亞型變異株BA.4、BA.5與Omicron之間擁有許多共通點，尤其又以前輩BA.2更類似。以色列近期正面臨另一波疫情高峰，感染BA.5亞變種病例數居高不下。專家指出，最初的Omicron病毒株在以色列已經完全滅絕，由BA.2、BA.4相繼取代，估計現階段主導的BA.5只會引發輕微症狀，且有望成為世界上最後一代變種病毒。

數據顯示以色列全國近一半比例的新冠患者感染BA.5亞種，不過它在年輕族群身上症狀較輕微。相較Delta變異株，疫苗對付Omicron的效果略顯遜色，但確實能降低中重症機率。專家強調不能掉以輕心，因為住院率還持續攀升。

綜合《以色列時報》以及《耶路撒冷郵報》報導，BA.4、BA.5亞種同樣發源自南非，由於皆屬於Omicron家族體系，兩者存在許多相似之處，較常被拿出來一起討論。BA.4、BA.5具有相同的刺突蛋白，此外基因序列也與BA.2非常類似。

刺突蛋白主要負責病毒感染宿主細胞，決定了感染力的強度，同時也用於製作疫苗的成分。

傳染病學權威貝南森(Shmuel Benenson)表示，「儘管新冠病毒依舊難以預測，但未來不太可能出現另一種全新、高致死率且疫苗難以預防的子變體。」換言之，他推測BA.5有望成為Omicron家族中最末代的變種病毒。

「輝瑞、莫德納等疫苗對新冠原始病毒株提供良好的保護力，但用在對抗Omicron系列效果差了許多。」貝南森提到特別是對抗BA.5的效力最差，值得欣慰的是，患者大多僅出現輕微症狀，建議老年人、免疫力低弱者盡早完全接種疫苗。