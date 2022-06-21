1名網友在女友手機發現女友竟與「閨蜜」拍下7分鐘性愛影片，內容是2人幫彼此自慰，女友後來坦承是出於好奇，但他認為女友在影片看似相當享受，因此發文問女友這樣算精神出軌或肉體出軌嗎？還是僅是雙性戀？不少人則說不管是否同性別，做出這種事就已經是不尊重另一半的行為了。

該網友在Dcard上發文說，他的女友有1名很要好的閨蜜，某日他發現女友手機裡的「隱藏相簿」內竟有女友與閨蜜的「性愛影片」長達7分鐘，內容就是2人互相為彼此自慰，互相摸對方身體等，讓他直言「雖然對方不是男生，但我覺得好像被精神出軌了」，女友之後坦承此事，並說只是想試看看而已。

他在女友手機發現女友竟與「閨蜜」拍下7分鐘性愛影片，女友在影片看似相當享受，他因此發文問女友這樣算精神出軌或肉體出軌嗎？（翻攝自Dcard）

該網友說，女友當下向他解釋，當時是想要與閨蜜嘗試與同性做愛的感覺，原PO說「我還是有點不爽她在影片裡很享受的樣子，她閨蜜甚至還潮X」，她認為女友與其閨蜜關係相當好，感覺不想只出於好奇，詢問其他網友「這樣算肉體出軌嗎，還是他們其實是雙性戀呢？」

其他網友紛紛留言「不管是不是雙性戀，這已經出軌了，不管是不是同性別，做出這種事就已經是不尊重另一半的行為了」、「如果你想分手，可以認定這就是出軌；如果你想繼續交往，請認同這只是兩個女生一起玩而已」、「是我就直接說要嘛加一，要嘛分手」、「三人成行的好機會，可遇不可求啊」。