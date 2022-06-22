本土+52213！死亡增172人 莊人祥：單日確診有望降到5萬例以下

國內新增5萬2213例本土個案，境外移入個案新增33例，死亡個案增加171例。本土個案分布仍以台中市7909例最多，其他依序為高雄6992例、新北6444例、台南4841例、桃園4680例、彰化3873例、台北3516例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，通常每周二、三個案數比較多，但今天比昨天降低7.3％，除了新竹縣市、宜蘭縣、連江縣之外，其他縣市皆在下降，預計明天之後有機會降到5萬例以下。

指揮中心表示，今日新增之52,213例本土病例，為24,760例男性、27,429例女性、24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(7,909例)、高雄市(6,992例)、新北市(6,444例)、臺南市(4,841例)、桃園市(4,680例)、彰化縣(3,873例)、臺北市(3,516例)、屏東縣(2,403例)、雲林縣(1,617例)、新竹縣(1,283例)、苗栗縣(1,226例)、南投縣(1,208例)、新竹市(1,127例)、嘉義縣(980例)、宜蘭縣(980例)、嘉義市(782例)、花蓮縣(739例)、基隆市(699例)、臺東縣(514例)、澎湖縣(243例)、金門縣(118例)、連江縣(39例)。

指揮中心指出，今日新增171例本土病例死亡個案，為117例男性、54例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、158例具慢性病史、111例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月17日至6月19日，死亡日期介於5月26日至6月19日。

指揮中心說明，今日新增33例境外移入個案中，為16例男性、17例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例)，荷蘭(2例)，印度、中國大陸、法國及瑞士(各1例)移入，另24例感染國家調查中。入境日介於今年6月20日至6月21日。