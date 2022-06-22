《螢火蟲之墓》被譽為是有史以來最偉大的戰爭電影之一。（甲上提供）

日本動畫於全球各地百花齊放，從《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》到《咒術迴戰》，以及近期熱播的《SPY x FAMILY 間諜家家酒》，可見日本動畫的魅力驚人。不過在此之前，宮崎駿、高畑勲和《新世紀福音戰士》庵野秀明等導演絕對是將日本動畫推向國際的重要功臣，國外媒體collider就根據IMDb評分整理出「日本影史十大電影」，吉卜力工作室的《魔法公主》、《螢火蟲之墓》、《霍爾的移動城堡》與奧斯卡最佳動畫長片《神隱少女》就佔4部之多，新海誠《你的名字》同樣入榜，其中高畑勲導演的《螢火蟲之墓》更被形容為既美麗又令人難以忘懷，劇情不迴避戰爭的殘酷現實及其對平民百姓的影響，是有史以來最偉大的戰爭電影之一，也是日本動畫的里程碑。

吉卜力工作室的作品陪伴許多觀眾長大，不同於其他童趣風格的作品，高畑勲執導《螢火蟲之墓》講述戰爭烽火下一對孤兒兄妹的遭遇，因為寫實呈現戰爭所帶來的悲傷而成為日本影史經典，日本網站Netorabo調查組舉辦「最催淚的吉卜力動畫」票選活動，《螢火蟲之墓》獲得壓倒性的投票數，毫無懸念奪得冠軍，網友紛紛留言表示：「每次看都會淚流滿面。」值得一提的是，當年吉卜力大膽爭取《龍貓》、《螢火蟲之墓》2部電影聯映，史無前例的作法引發業界轟動，所有人都認為是「不可能的任務」，結果最後《龍貓》成為家喻戶曉的動畫，《螢火蟲之墓》收穫了零負評口碑，吉卜力也憑藉這2部作品在日本影壇徹底打響名聲，有著舉足輕重的地位，《螢火蟲之墓》更在法國達成在法國連續上映20年的創舉。

為紀念大師高畑勲，片商甲上娛樂舉辦「高畑勲影展」，包含《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》以及與宮崎駿聯手企劃製作的《熊貓家族》暑假都將在7月8日起於全台威秀影城獨家上映。影展預售票即日起於博客來開賣，為回饋忠實影迷，推出2款限量紀念套票組，每套880元，包含4張電影交換券並加贈影展珍藏口罩收納信封乙個；全套珍藏套票每套1260元，包含6張電影交換券並加贈影展珍藏口罩收納信封兩個（不同款），每張交換卷可任選影展任一電影，票面存根聯結合電影劇照設計成紀念票根，吉卜力迷千萬別錯過。