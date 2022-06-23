外媒引述電動車大廠特斯拉內部備忘錄指出，特斯拉計畫在7月的第一周、第二周暫停上海廠大部分生產，以便進行廠房升級。特斯拉擬在7月底前將該廠產量拉升至歷史新高，以接近該廠每周生產2.2萬輛電動車的目標。

路透稍早引述知情人士透露，由於新冠疫情導致上海持續封城兩個月，特斯拉原定於5月中旬在上海廠達到每周生產8千輛Model 3，以及1.4萬輛Model Y的計畫被延遲。但根據路透先前看到的備忘錄顯示，自6月中旬以來，上海廠每周生產1.7萬輛Model 3及Model Y。

受到中國實施的疫情封控措施影響，特斯拉上海廠第二季產量，可能比第一季產量下滑三分之一以上，遠比特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）先前預期的嚴重。

新浪科技報導，特斯拉2021年在中國生產的汽車，向中國、歐洲和澳洲等海外市場銷售。根據中國乘用車市場資訊協會統計，這些汽車在其全球93.6萬輛交付量中約占一半。

特斯拉官方網站顯示，澳洲的Model Y購買者現在需要等到2023年第一季才能完成交付，而歐洲消費者也要等到2022年第四季。對於中國的購買者而言，陸產特斯拉的等待時間約10周至24周。