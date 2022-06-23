頭份市衛生所主任得悉邱家環境困頓，協請市代會運贈泡麵等物資給邱家。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所主任得悉邱家環境困頓，協請市代會運贈泡麵等物資給邱家。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所主任徐春仕協助邱家領藥並送往邱家，教導服藥注意事項。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市衛生所主任徐春仕協助邱家領藥並送往邱家，教導服藥注意事項。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市一戶邱姓人家，家中老少8口人，竟有母女4人持有精障手冊，另1名小兒子也有輕微精神耗弱傾向，家裡經濟非常困頓，日前，邱家3名心智障礙女兒在日照中心篩檢發現確診，頭份市衛生所主任徐春仕獲報偕同事前往協助對其它家屬篩檢，才發現邱家生活慘狀，徐春仕緊急向頭份市公所及市代會反應，送去救濟物資暫時度過難關，希望相關單位協助解決後續生活困境。

邱家原有父母親及7名男女子女，月前，邱父因罹患癌症去世，原本全家主要經濟來源多賴邱父工作所得維持，原本就不甚寬裕，失去邱父這分收入後，全家除了政府補助金外，都靠著沒有精障狀況的2個女兒，在外打零工及上班賺取微薄薪資養活全家。

邱家目前的8口人中，包括邱母及2個兒子、5個女兒，年齡從19歲至28歲不等，邱母本身領有精障手冊，邱家長子目前在馬祖服兵役，小兒子雖未申領精障手冊，但有心智耗弱傾向，因此無法工作，整日到處遊蕩。5女當中，有3個女兒領有精障手冊，平日安排赴苗栗市智能障礙日照中心上課。

日前3名身心障礙女兒在日照中心接受快篩時，發現其中2女出現陽性，日照中心立即通報居住地的頭份衛生所，主任徐春仕獲報先協請當地里長赴邱家協助篩檢其它家屬，但因操作有誤，徐春仕因而帶領衛生所同仁親赴邱家協助快篩，結果在家的邱氏母女共6人中，竟有5人都確診。

徐春仕在告知邱母因確診須居家照護不得外出，邱母當下憂心表示，不出門恐無東西吃，徐春仕深入了解後發現邱家家境悲慘，幾已斷炊，立即通報頭份市公所及市代會，協助運來泡麵等民生物資救急，由於邱家無法透過網路視訊看診，徐春仕並帶著邱家5人確診試劑前往頭份市重光醫院協助看診，由醫師開立藥物。

由於邱家窮困，看診的掛號費650元都無力負擔，原本徐春仕要自掏腰包代付，但院方得悉邱家慘況後，院方決定自行吸引掛號費，正顯示苗栗地方人情處處有溫暖。

徐春仕隨後帶著醫院開出的藥袋回到邱家，教導服藥細節，市代會人員也載運相關物資到邱家，在得知邱家5人居家照護形同全家被禁足時，徐春仕隨即聯繫協和基金會等慈善團體協助送餐到邱家，暫時解除邱家燃眉之急。