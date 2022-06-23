台大醫學系傳出一年級在校生重考後又被錄取，校方雖回應，該生已放棄分發，但相關討論依舊不斷。高中老師認為，申請入學名額由教育部核定，台大醫學系卻不列備取，如此事件發生後嚴重排擠同屆考生應考權利，直批該系太傲慢，教育部應當積極介入處理，否則對其他認真備考的學子來說，情何以堪？

全中教秘書長許麗吉表示，身邊有朋友的小孩今年度以1分之差未獲台大醫學系正取，面對這起事件從網路傳出，該名考生與家長之所以氣憤難耐，在於該系沒有列備取，導致考上的機會微乎其微。

許麗吉提到，國立大學的經費來自於官方，並且申請入學名額都是由教育部核定，無法接受教育部不讓校系列備取。同時看到台大與台大醫學系對此事的態度如此輕描淡寫，「太傲慢了」，看不到政府還有大學端對考生的尊重。

許麗吉說，在少子化的情況下，不少資優學子已申請上海外的大學，同時也會參加申請入學，想要知道自己的實力。相同的邏輯放到這次在校生重新重考台大醫學系之後又被錄取，考生並沒有錯，唯一糟糕的是該系沒有列備取，「對備取生不公平，只差臨門一腳，孩子辛苦準備這麼多資料，最後情何以堪！」

許麗吉認為，既然事件爆發之後，外界都知道台大醫學系沒有列備取，而國立大學經費又來自於教育部的補助款，考生權益因此大受傷害，為此嚴正呼籲教育部絕對不能放任，應讓台大醫學系也開啟備取名單。