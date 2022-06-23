台大醫學系一直以來招生競爭激烈，今年度大學申請入學管道統一分發結果於15日公告，該系竟出現缺額，有網友爆料是同系一名學生想重新體驗面試而重考，沒想到竟然通過面試。校方表示，重考為學生的權益，且該生已放棄分發，沒有違規，系方也已口頭警告不要再發生類似情況，不過恐難以懲處。

這起消息在網路傳開後，引起網友正反論戰，輿論當中最大的擔憂還是恐影響考生的錄取機會。

台大教務處註冊組組長李宏森證實，確有其事，這名學生是目前就讀台大醫學系一年級的在學生，但由於該名學生沒有參與統一分發，因此名額將流用到111年度的考試入學分發。

李宏森說明，校方和醫學系收到相關訊息後，便展開查核，發現在學生的身分，並不影響重複報考同系的權益。而這名學生從學測到參加第2階段的筆試與面試，都符合學系錄取標準，因而被列為正取，代表台大醫學系考試機制公平、公正。

不過，李宏森也說，該名學生雖重考且通過面試，但放棄分發資格，「不會有任何問題」，目前比較大的影響是醫學系沒有列備取，位居第51名考生就無法考上，「一定有點嘔！」不過如果考上的這名舊生不參與「統一分發」的話，新生缺額就可流用到分發入學。

李宏森強調，醫學系在掌握到消息後，已經與重考的該名大一在學生談過話，醫學系未來也會討論，是否會增加備取生的名額。