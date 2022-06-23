台大醫學系一名升大二學生，疑似因無聊而重新報考學測，不僅再次考上同系，甚至還通過錄取，引發軒然大波，校內學生也議論紛紛，有人指出系所為此事相當抓狂，更點出系方必須扛責任和輿論、發聲明，還只能看著學生拍拍屁股走人，火大真的不意外。

在學生重考上同科系，還瞞過面試教授們，順利錄取，不可思議的過程也成為校園內茶餘飯後話題，更傳出醫學系為了此事非常抓狂，不過校方表示，學生並未違規，因此僅詢問對方要放棄名額或是重新入學。

重考事件爆發後，有學生指出系方相當抓狂，不僅要應付輿論，學生卻只要拍拍屁股就走人。(圖／Dcard)

有自稱與重考學生的同學在《Dcard》爆料，該名重考生疑似在備審資料「動手腳」，讓教授以為只是一般的重考生，有目的性的隱瞞已經涉及欺騙，導致系上教師、學生們都認為不妥，甚至傳出有學長已經「盯上」該學生。

另一名台大女學生則指出，其實這次事件不在卡名額。她表示，其他科系先不說，台大醫學系名額花落誰家一定算得清清楚楚，一直都是新聞媒體的重點素材，但由於台大醫學系一直以來都沒有備取名額，這種重考事件鐵定會上新聞，到時候除了記者來問，覺得不公平的考生也一定會開始盧，系所就必須出來扛輿論、發聲明，但該名學生鬧大事情後，直接拍拍屁股就能走人，「要幫一個屁孩擦屁股，系方當然會覺得很不爽」。