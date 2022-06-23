林秀芳爆料周遊曾在李朝永車上發現不屬於她的長髮。（和展影視提供）

楊皓如（左）爆料老公突辦信用卡，讓她心生懷疑。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》本週四播出「別逃過我的第六感！老公老婆的這些行徑有鬼」，主持人謝震武律師、藝人林秀芳、楊皓如、程立全律師、兩性作家派特，針對來賓分享另一半不同往常的行為分析是否真的有鬼！林秀芳提到過去周遊曾在老公李朝永車上發現不屬於她的長髮，一氣之下就開著車直奔劇場，試圖還原真相。

林秀芳說早期周遊在導演老公李朝永車上發現一根長髮，但周遊是短髮，為了這根導演無法解釋的長髮，「周遊連夜開車去拍戲現場，開車倒車來回撞導演的車七八次，搞到最後兩輛車都送修！」主持人謝震武律師聽完後不禁問後續呢？林秀芳說：「沒有結論。」

楊皓如與先生Michael交往5年、結婚11年，「如果光憑第六感可以提告，那我肯定可以拿一大筆錢！」她一說惹得現場大笑，到底另一半做了些什麼？！楊皓如表示車子副駕駛座被移動、後車廂有奇怪的行李袋都曾發生過，但她老公總能合理解釋如「接送老闆、行李袋是同事暫放」帶過，平時不太介入楊皓如工作的老公，竟然主動要幫楊皓如支付到新北市錄影的計程車資，甚至在週末老婆要用車時，Michael還主動要整理清潔車子，雖然讓楊皓如覺得跟平時不一樣，但仍是很感動地想著「老公真貼心」。

直到平常不愛加入任何會員或繳年費的老公，竟然主動辦了張需要繳交年費的美國運通卡給楊皓如，「而且那陣子他常常跑到後陽台接電話，還把門反鎖！」開始讓楊皓如覺得不對勁，某次她看到老公手機跳出「Michael哥，天氣熱記得多喝水喔」、「最近會經過美福嗎？要進來看看我們喔」，接二連三奇怪的訊息，讓她忍不住詢問老公，「Michael說那是美國運通卡業務，申請信用卡剛好在知名超市駐點。」只是過了陣子楊皓如因為沒在用這張附卡心想要不要取消，問了老公原來他也沒在使用，但卻持續繳了3-5年的年費，讓楊皓如更加覺得不怎麼單純。

程立全律師則是曾經遇過委託人拿著老公婚前婚後的照片來，表示婚前老公胖胖的不特別注意體態，但婚後卻狂健身且身材結實，認定老公一定有出軌，找了徵信社果真發現老公的確有在健身，但也因為健身而跟女健身教練外遇。

常說女人的直覺很準，容易嗅到不一樣的信號，但主持人謝震武律師也提醒觀眾朋友：「家很多時候是相處累積的日常，當然直覺可能會準，但也不用為了直覺而打壞家庭關係，至於如何讓家庭圓滿是一件重要的課題。」