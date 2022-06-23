女星郭碧婷2019年嫁給向華強長子向佐，成為豪門媳婦，隔年10月生下女兒「小奶皇」，傳因此獲得公婆贈送價值破6億台幣的兩套豪宅；上月向佐宣布郭碧婷懷二胎，正要去台灣辦相關手續，向太也證實媳婦預產期為6月，肚裡是男寶。不過，今（23日）向佐被拍到現身北京某家醫院，外界解讀郭碧婷可能留在當地生產。

根據大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」拍攝到的照片，向佐23日戴著口罩，和一名男助理出現在北京和睦家醫院，他先走到零食櫃晃晃，後來提著紙袋走出醫院，男助理也提著大包小包跟在後面；陸媒推算郭碧婷應該快生了，但向佐人還在北京，所以猜測郭碧婷最後選擇在北京待產。

向佐23日被狗仔拍到和男助理現身北京的醫院。（圖／微博@吃瓜少女張小寒）

向佐23日被狗仔拍到和男助理現身北京的醫院。（圖／微博@吃瓜少女張小寒）

向佐23日被狗仔拍到和男助理現身北京的醫院。（圖／微博@吃瓜少女張小寒）

時間倒回一個月前，向佐5月20日在微博開心地宣布和郭碧婷有了第二胎，正在辦理去台灣的相關手續，向太出席活動時也透露郭碧婷6月將生產，肚子懷的是男胎，將湊成一個好字，而出手豪闊的向太曾在抱孫這件事上表示，郭碧婷曾答應要生三胎，但不會逼迫她，若是真的生了，會給予鼓勵與獎勵。

向佐才發文表示夫妻倆將在台灣迎接第二胎。（圖／微博@向佐）

不過截稿之前，向佐、向太尚未針對郭碧婷在哪裡待產做出回應。