全國24日新增4萬5678例本土個案，台中市新增6667例本土個案，其中6298例為快篩陽確診，佔94.47％。副市長令狐榮達24日於疫情線上記者會表示，台中前2日啟動47處快打站，為65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗，2日共施打11萬7368人，到打率超過67％，長輩接種踴躍，提升城市防護力。

副市長令狐榮達表示，對照上周五6月17日確診數字（全國新增本土確診5萬5187例，台中市新增8323例），降幅約2成，疫情雖逐步舒緩，提醒市民仍要戴好口罩，勤洗手，保持社交距離。

副市長令狐榮達指出，台中市22、23日針對65歲以上長者、55歲以上原住民，啟動47處第4劑莫德納疫苗快打站，經統計22日施打6萬3012人，23日施打5萬4356人，2天共施打11萬7368人，到打率超過67％。還沒接種的長者也不用擔心，台中超過300家合約醫療院所持續提供疫苗接種服務，一樣會提供中央額外贈送2劑快篩試劑和500元禮券，歡迎各位長者多加利用。

令狐榮達進一步說明，若以台中市65歲以上長者41萬1607人計算，第4劑疫苗從5月16開始在醫療院所施打，一直到快打站開設前一天6月21日止，統計只打1萬多人，涵蓋率僅3.4％，而快打站短短兩天就施打超過11萬人，65歲以上長者涵蓋率「大邁進」28.83％，達32.27％。

針對兒童BNT疫苗部分，令狐副市長說，市府安排醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」，經初步意願調查，醫療院所預約已超過2萬人，校園集中接種超過4萬8千人；假日快打站造冊意願4765人，預計可再一步推升涵蓋率。截至昨日，5至11歲兒童疫苗第1劑共施打15萬3058人，涵蓋率78.89％；第二劑共施打1萬3659人，第2劑疫苗涵蓋率7.04％。

令狐榮達指出，校園假日快打站明日將登場，提醒各位家長依通知時間、地點前往，記得攜帶健保卡、小黃卡和接種意願書，每位學童可由1位打滿3劑疫苗的家長進入校園陪同。