近二日以來，電價即將調漲的訊息，在媒體傳開，一些消費者致電消基會，強烈表達對於民生用電漲價的不安，據統計，2021年度全台用電量為2830億度，用電量最多的部門，是工業部門，約1614億度，占全體57％，住宅部門用電約527億度，但是也僅占全國用電約18％而己，因此全國的用電大戶，不但是工業用戶，且其用電總量，也幾乎是民生用電的三倍之多。

消基會認為，全台用電量最多的工業部門，用電占全體57％。家庭住宅用電只占全國用電約18％。如果台電公司長期以低於成本的價格售電，所產生的虧損勢必以納稅人的錢來補貼，則比重占57％用電量最多的工業用電，長期大量獲得政府的電價補貼，既造成「用得愈多補貼愈多」的不公，政策上顯然就是「劫貧濟富」，要調整此種長期不公的現象，如果政府考量要以調漲電價的方式以對，那麼電價的調漲，只能先從對工業部門開始，非有必要，不宜調漲民生用電的價格。

消基會提及，工業大戶的電價可以將漲價成本轉嫁到所生產的各項商品之上，工廠或公司亦有經濟能力可以透過各項節電或節約耗能設施，甚至自籌發電設備或綠能發電，增加電力使用，種種自救措施都可以避開電力漲價的壓力，而民生用電是一般家庭的生活必需品，許多民生消費者，每月收入固定，消費者在吸收漲價能力上根本沒有任何彈性。

消基會呼籲，應凍漲的是民生電價，反對政府在此時調漲民生用電費率，要求政府，調漲電價的第一順位應該是長期以低於成本價購電、用電量佔全國用電57％的工業用電，而非持續壓榨已飽受民生物價飛漲、用電量僅佔18％而且電價已長期高於工業用電的住宅部門。