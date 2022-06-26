鬼鬼與今朝聖音樂劇《獅子王》。（寬宏藝術提供）

《獅子王》台北場今（26日）迎來最終場，吳映潔（鬼鬼）、阿本、陶喆、大久保麻梨子、福地佑介等藝人都特地前往小巨蛋欣賞，一睹感受百老匯的劇場魅力，昔日曾是「棒棒堂男孩」的40歲成員阿本，退居幕後7年，今難得公開露面，他幽默自嘲：「現在是棒棒堂阿北了。」引來全場大笑。

阿本這幾年在動畫公司工作，過著朝九晚五的上班族生活，問到退居幕後與演藝圈的收入差距？阿本直言：「其實差不多，公司對我還不錯，負責滿多工作，也買了房子，所以壓力有點大，不能隨便辭職。」阿本的公司接了很多好萊塢電影的案子，平時相當忙碌，難得今朝聖音樂劇，阿本坦言一直很想演戲， 「但可能之後吧，現在工作也無法兼顧，若之後時間許可，加上有戲劇邀約，也還是會想演」。

鬼鬼7月即將投入新戲拍攝，許久沒拍戲的她，坦言期待又緊張，她參與的《來吧！營業中》日前錄製完畢，許多觀眾關心顏佑庭會不會回歸？鬼鬼語帶保留表示：「不能講，我怕我畫面會被剪光。」顏佑庭近期暫離節目，卻被網友認為節目「沒有他節奏很好」，對此鬼鬼直言：「對，沒有他節奏變好。」但認為有顏佑庭在反而可以製造另一種效果，同時心疼他被罵，不過這件事還是要由他自己去克服、解決。