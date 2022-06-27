大陸32歲相聲演員陳霄華，過去曾在大陸知名相聲大師郭德綱創辦的社團「德雲社」中發跡，精湛又自然的表演實力受到不少人肯定。但近日他卻遭到一名女網友發文指控裸體闖入女子的寢室，甚至險些遭到性侵，好在女子及時求救並報警才順利逃開，而「德雲社」得知消息後也立即對他做出最嚴厲的懲罰。

本名為陳晨的陳霄華，日前遭到一名女網友在微博上發文指控，某日清晨5點左右，突然有一名赤裸著身體的陌生男子走進她的寢室中，將她從睡夢中驚醒。由於女子平常在家睡覺時僅穿著一件內褲、蓋著薄毯子，而陳霄華闖入她的房間後嘴裡便開始猥瑣的念著「真不錯啊」、「在這等著我呢」，讓女子嚇得直呼「行為侵犯性很明顯，被嚇醒的我判斷其有明顯強迫我進行性行為的意圖」，手忙腳亂下急忙拿起手機蒐證，並大喊向室友求救。

陳霄華聽到後也驚慌到後退了兩步，並趕緊拿起坐墊遮住自己的下體，接著突然蹲坐在門後，表現出醉漢神智不清、受害者姿態開始胡言亂語，疑似想裝瘋賣傻。待警方到場後，陳霄華辯稱自己位於3樓住家與女子是相同位置的戶型，因此「喝多了走錯」，但女子卻指稱他闖入時行動流利、身上也沒有酒味，何來酒醉一說，最後警方也將陳霄華逮捕歸案。

而陳霄華所屬的「德雲社」得知消息後，也發出聲明證明此事，並表示已將陳霄華辭退，向這起事件的受害者道歉。

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