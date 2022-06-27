1名女網友發現某YouTube影片在談論女性私密處常做愛是否會變黑，而她的男友竟直接留言「真的會變黑，大家有看過就知道，都成年人了」，她直覺認為男友就是在說她私密處，雖然男友否認，但她說2人交往5年，對方只跟她嘿咻，因此就是在說她；其他網友則說男友可能偷吃，且健康觀念錯誤。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前發現某個YouTube頻道有影片在講述女性私密處的迷思，內容提到做愛次數並不會導致下面變黑，而她的男友竟然在影片下方留言「不用洗白，性行為後真的會變黑，大家有看過就知道，都成年人了」，她看到留言相當傻眼。

女網友發現男友在YouTube影片留言「（私密處）真的會變黑，大家有看過就知道，都成年人了」，她直覺就是認為男友在說她私密處變黑，男友卻否認。（翻攝自Dcard）

該女網友認為男友這樣留言相當過分，事後質問男友，男友卻說不是在說她，但她說「2人交往5年，也只跟我做過、只看過我的，不是在說我是在說誰」，男友則一直解釋只是對於影片中說不會變黑感到不滿，才會留言，她則發文問說「想問各位女孩們，這樣會很過分嗎？」

其他網友紛紛留言「我覺得很過份，有常識的應該都知道私密處暗沉，有時候可能是因為穿褲子摩擦什麼的吧」、「覺得是他觀念錯誤」、「就看你是想認哪一個，認黑還是認遇人不淑，自己挑一個」、「搞不好他出去偷吃了」、「常摩擦不是本來就會色素沈澱」、「看完只想說，妳男友沒常識又沒品」。