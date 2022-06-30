男女相處總是會有各種磨擦，但想要親密接觸都應尊重對方身體意願。一名女網友就表示，自己為了最近要開的音樂會能夠成功發表，每天都很勤奮的練習鋼琴，沒想到男友竟因此性慾勃發，把她壓在鋼琴上硬來，讓她氣炸直呼「鋼琴要是壞了你賠得起嗎？」

原PO在臉書粉專「靠北男友2.0」投稿發文怒轟男友惡劣，明明知道她最近要開音樂會，每天都花很多時間練琴，某天卻在她手指於黑白琴鍵間飛舞時，把她押在鋼琴上發生關係，激烈動作讓原PO忍不住抱怨：「ㄇ的，鋼琴要是壞了你賠得起嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「琴獸不如」、「男友根本琴獸」、「今天不是妳壞就是鋼琴壞」、「難怪人家說學音樂的孩子不會變壞，這麼艱難的情況下還是擔心鋼琴」、「真的不貼心，起碼鋼琴蓋要蓋上才能趴在上面」、「剛好可以配個合聲」、「最怕不是壓壞，而是濕壞了⋯」。

另外也有老司機分析「建議更換Fazioli最大台的演奏琴，琴身結構有強化，保證妳跟男友在上面顛龍倒鳳不會壞掉…」、「肯定是沒有壞，才會上來抱怨」。