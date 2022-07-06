1名女網友日前發現公司來了1名鮮肉同事，對方又高又帥、個性成熟，彼此雖然各自有伴侶，但她仍會忍不住偷瞄對方，某次她碰巧與對方一起下班走路去搭捷運，此後她竟連續夢到對方4次，甚至有性愛畫面，讓她崩潰喊「我是愛男友的啦，這樣算精神出軌了嗎」。

該女網友在Dcard上發文表示，她所任職的公司來了1名年輕男同事，對方又高又帥，個性相當成熟，各方面都相當吸引人，但雙方都有伴侶，她因此也「盡量」不去注意對方，「為了避免有其他的想法」，但有時主管讓她與該同事一起做事時，她還是會忍不住偷瞄對方。

女網友連續夢到公司鮮肉同事4次，甚至有性愛畫面，讓她崩潰喊「我是愛男友的啦，這樣算精神出軌了嗎」。（翻攝自Dcard）

該女網友說某次下班時她與該同事都要搭捷運，順路一起走，「沒想到從那天之後，我已經夢到他4次了！巴比Q了啦」，她後來有刻意避開對方，但仍是會夢見對方，甚至出現性幻想畫面，讓她相當崩潰地喊說「到底要怎麼做才能不要一直夢到他，我是愛男友的啦，這樣算精神出軌了嗎」。

其他網友紛紛留言「心動是本能，忠誠是選擇」、「我以前也會這樣啊！但我心裡面也是愛男友的」、「不算出軌吧只是有好感，但你要把持住，心動很正常，看到漂亮的帥的都會忍不住多看幾眼」、「我也會幻想我跟女優做愛啊，我有精神出軌嗎，覬覦肉體很正常啦」、「我也覺得心動是本能，喜歡上美好的事物是本能，但是要不要忠誠，就是妳可以決定的」。