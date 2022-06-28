恩恩爸稍早稱，從吹哨者手上拿到一封許朝程4月17日給各醫院院長的署名訊息。（翻攝自臉書／李奇叡新北傳真）

恩恩爸要求新北衛生局長陳潤秋拿出數據，證明事發當天衛生所真的很忙。（翻攝自臉書／李奇叡新北傳真）

中和2歲男童恩恩案遲未落幕，恩恩爸27日深夜11時多再度發文，稱有吹哨者提供他新北市衛生局副局長許朝程的署名信。他認為，署名信顯示確實有延誤就醫治療的狀況，要求新北衛生局長陳潤秋拿出數據，證明事發當天衛生所真的很忙。

恩恩爸稍早稱，從吹哨者手上拿到一封許朝程4月17日給各醫院院長的署名訊息，其中寫道：「各位院長日安，大家辛苦了！再次謝謝大家的幫忙！但我們真的擔心病人延誤就醫治療再發生！」

內容最後指出：「再次謝謝各位院長的幫忙，也拜託務必轉知院內同仁當院內仍有專責空床時（依據衛生局每日調查兩次的情資），接到衛生局請求收治病人時，不要拒絕！否則分流機制不斷被一線同仁婉拒，恐將發生我們不希望看到的不幸事件！」

恩恩爸說，這兩點結論讓他痛心，也讓他覺得很諷刺，因為他苦求新北市長侯友宜給他的真相，「其實新北市衛生局早就知道，恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難。」

恩恩爸表示，依照許副局長訊息所說，當時平均確診者送醫比例約莫6.5％，也就是在4月14日當天，用360例確診換算，新北市衛生局當日需要安排送醫確診病患約為23.4人次。

恩恩爸指出：「而我去查新北市衛生局的編制，局內正式編制256人，29區衛生所編制445人，加起來總共701人，這701人，沒有幾個人能專門負責協調病床嗎？」

恩恩爸認為，若當天新北市衛生局要安排送醫的確診者是23.4人次，分散到新北市29個區，中和衛生所也只需要處理幾位民眾而已，因此要請問陳潤秋：「當天中和衛生所很忙？到底是忙在哪裡？不要再告訴我衛生所、衛生局大家都很忙，我已經聽了一個月了。」

恩恩爸最後要求陳潤秋，用證據和數據向他說明，他要知道真相，並要請教侯友宜和陳潤秋：「你們身為新北市政府的防疫指揮官，真的不用好好把整件事情說明嗎？你們真的可以如此的踐踏人命，用無盡的謊言一直掩蓋真相嗎？」

恩恩爸說，若這封吹哨者給他的簡訊是百分之百正確的，那他認為許朝程可能是相較之下比較有良心的一位官員。