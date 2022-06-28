一名外送員先前接到送往旅館的訂單，客人購買內褲與潤滑劑，還傳送私訊邀請他進去色色，寫下一句「不分16/5」，讓他看了一頭霧水。不少內行網友幫忙解讀，直呼該句密碼是對方在透露性癖好與下體尺寸，須小心提防遇上仙人跳。

這名網友在臉書社團貼出3張螢幕截圖，為一名外送員先前接到送往旅館的外送，客人購買背心、襪子及潤滑劑，同時還傳送訊息寫下，「帥哥你好，我很敏感」、「不分16/5」、「ㄗ洗穴穴，等等進來色色嗎」，最後再問一句「你想進來坐坐嗎？」，客人沒有前後文的情況下，他實在一頭霧水訊息的真意，好奇發問是否有內行網友看得懂。

文章曝光後，不少網友幫忙解讀，直說該位客人是把外送平台當叫茶平台使用，「不分16/5」是男同志用語，意指1號與0號不分、長度16公分、直徑5公分，「洗穴穴」則是該位客人正在清洗肛門。

其他網友看了都大吃一驚，紛紛表示，「資訊量太大」、「想看外送心裡陰影面積」、「這個好像不是小姐…」、「仙人訂單」、「今天進去做做，明天警局坐坐」；還有不少網友猜測，恐是仙人跳，建議原PO不要隨便進去，小心為上策。