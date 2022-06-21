1名外送員在《外送員的奇聞怪事》抱怨，新北市林口區某社區門牌有好多1號之幾，他表示要靠很近才看的到門牌右下角之60、之70、之80等，發文詢問大家：「你看的到嗎？」貼文一出，引起同行們熱議：「外送都要準備望遠鏡和手電筒了」、「以為大家視力3.1415926」、「還有沒門牌，要通靈的」。

新北市林口區某社區門牌都是1號，外送員抱怨：「也太多1號之幾了吧」。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，日前他在新北市林口區外送時，見附近社區近百戶都是1號，原PO表示外送員眼力要很好，如果有老花眼或近視眼，要靠很近才看得到右下角之60、之70、之80等數字，他笑問大家：「你看的到嗎？」

文章曝光後，引起不少同行認同：「這種門牌很靠北，字不知道小怎樣的」、「還有沒門牌，要通靈的」、「識別的都是那個之幾，反而那個之幾小到看不見，晚上更不用說，看不到用手電筒照明，還要被誤認是小偷」、「現在門牌好多之幾」、「外送都要準備望遠鏡和手電筒了」、「以為大家視力3.1415926」。

也有人分享類似經驗：「前天送一單類似的，慢慢騎要找之幾的門牌號時，客人自己衝出來拿餐，還跟我說，這邊不好找，我回他：不會啊，只是要仔細看一下之幾而已，白天都還好，晚上都還得拿手機照」，更有網友留言解惑：「正常的，如果原本號碼就已經編號的，改建社區的話就會是這樣幾之幾」。