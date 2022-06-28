一名男網友透露，某天要睡覺的時候在床上發現一隻發光的黑色蟲子，看上去像是一個外星生物，讓他嚇到爆粗口。不料，許多網友看到照片卻狂讚，原來這隻黑色會發光的小蟲是螢火蟲的幼蟲，且因為螢火蟲寶寶只會生長在乾淨的水邊，因此有不少人激動直呼原PO賺到了。

一名男網友近日在臉書社團《爆怨公社》上發文說，關燈躺床要睡覺，結果看到好像有螢火蟲的燈光一閃一閃的，讓原PO滿頭問號，爬起來開燈一看，發現床上竟然有一隻全身黑溜溜的蟲子，讓他嚇到爆粗口，質疑這是什麼外星生物？

不少網友看完照片驚訝直呼，這是螢火蟲沒錯，只是還沒有變態成成蟲而已，「是螢火蟲的幼蟲」、「螢火蟲無誤，只是還沒變態，可以為牠準備蝸牛」。另也有許多網友打趣說，螢火蟲的幼蟲怎麼長得好像有點醜，看到直接幻滅。

也有網友讚嘆地說，螢火蟲只會出現在乾淨的水邊，這代表你居住地環境很好，水質也很優良，才有機會可以看到螢火蟲寶寶。「你賺到了，螢火蟲幼蟲只會出現在乾淨的水邊」、「你家很乾淨的證明」、「螢火蟲幼蟲出現代表你家水質很好」。