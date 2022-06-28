海洋汙染日漸嚴重，一名網友買了小卷回家吃，剖開以後卻發現小卷的肚子裡面藏了一支香菸，看起來超級噁心。驚人照片引起上萬人討論，不少網友認為人類應該要好好檢討了，但也有大批網友痛批照片看起來很假，香菸泡過水又被吞下肚，怎麼可能看起來那麼完整？

一名網友昨（27日）在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，他買了一隻中型小卷回家吃，剖開來卻發現這隻小卷的腹中竟然有一支抽過的香菸，畫面看起來怵目驚心，也讓人瞬間胃口盡失，原PO也大崩潰直呼好噁心。

一名網友買小卷回家吃，剖開來卻看見一支香菸。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

而該照片被轉發以後，吸引了上萬人按讚討論，不少網友看到這樣的景象，沉痛地說「人類要好好檢討！」海洋汙染嚴重的問題大家必須重視。「人類怎麼對待自然，也會被相對的反撲」、「海裡垃圾太多是真的」、「太噁心了！」

也有許多網友認為照片是假的，因為如果香菸不慎掉入海底，應該會被泡得爛爛的才對，而且被小卷吞進去肚子裡面以後，香菸應該很難維持照片中的完整性。「煙頭在海裡飄啊飄，然後再被小卷吃下肚，還能這麼完整？」、「為什麼小卷吃東西會保留完整的菸屁股？而且還是明顯的壓熄痕跡，再者，為什麼菸屁股完整無缺，似乎菸屁股不受海水浸泡而潰爛？」

對此，有網友則表示，姑且不論照片的真假，也不曉得小卷到底能否吞入整個香菸，但是海洋生態被人類破壞是真的，相信很多人都看過海龜與吸管的故事，海洋汙染的問題的確值得大家關心。