新冠疫情延燒，可以保持社交安全距離的高爾夫戶外運動成為的熱門選項，日本手工精品級高爾夫品牌瑪嘉斯帝（MAJESTY）在夏日推薦國外相當流行的遊艇高爾夫運動，在遊艇的甲板上揮桿，既可享受水上運動的清涼，又可享受在海天一色美景揮桿的樂趣，讓愉悅感更升級，至於高爾夫球則是以環保材質與魚餵料製成，不會造成海洋污染。

瑪嘉斯帝PRESTIGIO XII推出12代上市特別紀念組，限量100套。（MAJESTY提供）

根據根據The R&A和體育市場行銷調查（SMS），去年受疫情影響，全球加入高爾夫球運動的人數明顯增加，從6100萬人躍升至6660萬人，而且年齡層降低、女性比例增加，不少年輕人、女性也紛紛下場競桿。

為了迎合年輕族群和女性球友的市場，瑪嘉斯帝（MAJESTY）推出旗艦系列「PRESTIGIO XII」，承襲品牌最高品質手工上漆與打磨的要求，且外觀更加時尚，鈦合金單殼式結構桿頭不僅輕盈，擊球聲音也更輕脆悅耳，3D勁量桿面設計則可擴大擊球的「甜蜜點」，讓球揮得更高更遠。鐵桿則以超高比重X16.5鎢鋼配重，重心深度的表現更優異。