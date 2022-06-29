自選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》脫穎而出的「冠軍女團G.O.F」夏娜，火辣的身材與出眾的顏值一直受到熱情的粉絲矚目，身高172公分的夏娜，更因擁有一雙逆天長腿與實力級的歌喉吸粉無數。

出道後，對於表演工作全心投入從不懈怠的她，年僅22歲的夏娜於今年五月推出個人全新創作單曲《拆開心愛的你》詞、曲的創作親自操刀，於各大串流平台上架後衝榜神速，火熱聲勢更是直逼多位知名偶像歌手，首發成績亮眼值得讚許！夏娜六月底再推出個人創作新歌《有的沒》英文歌名：Excuses，7月1日就能讓眾多敲碗等待新作的粉絲們再次如願！與偶像西洋天后Lady Gaga同一天生日的夏娜，期望自己能成為新世代的創作歌手，以不受限的音樂風格、貼近年輕世代的口吻，讓更多的粉絲聽見與看見不一樣的夏娜！

事實上，夏娜不僅顏值出眾且熟悉多項樂器、創作才華、舞蹈與歌唱實力皆內外兼具，喜愛運動的她目前就讀於淡江大學俄國語文系三年級，夏娜也透露自己的夢想，除了一直以創作歌手為目標外，也很嚮往空姐以及俄文翻譯的行業。

在夏娜的《有的沒》新歌裡融合了電子與搖滾，她用這個世代的聲音唱出對日常的不滿，直白的歌詞簡單的訴求，用最貼近生活的方式，講述最惱人的故事。我們一定都能在每段戀情中成長，即使想他想到快要瘋掉！也要理性地幫自己找到一個出口，不再被不對等的愛綑綁！ 新作《有的沒》將在7月1日正式上線！