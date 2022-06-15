女星歐陽娜娜是高顏值人氣星二代，在父母歐陽龍、傅娟高調分享下，與大姊歐陽妮妮、小妹歐陽娣娣在成長歷程都備受矚目。歐陽娜娜憑大提琴音樂才女氣質和甜美外型，近年闖蕩大陸演藝圈發展順遂，沒想到日前她卻被網紅分析「人氣慘跌」3大關鍵原因。不過娜娜不甩酸民，今(15日)PO美照亮麗過22歲生日，只見她曬出細肩帶上衣罕見露出事業線，滑到後面發現身材意外「有料」，讓粉絲們狂刷愛心獻上生日祝福。

歐陽娜娜擁有公認的出色顏值，遺傳基因優良的她身材纖細修長，但平日最大尺度就是細肩帶高胸平口露肩；娜娜今(15日)歡度她的22歲生日，彷彿要從少女形象再做一次蛻變，特地穿上黑色細肩帶背心小露性感，搭配深棕長褲襯托出雪白膚色，難得的U領低胸穿著露出好身材。

只見歐陽娜娜坐在一個充滿氣球的房間裡，從氣球上寫的「Happy Birthday」可見是為她所布置；娜娜開心寫道：「+HAPPY 22’」，畫面中她將長髮綁在後面，讓前胸的雪肌春光一覽無遺，當IG相片滑到第4、5張時，更可見明顯的事業線陰影，意外「有料」的絕美UU形狀也隨之曝光。

歐陽娜娜22歲生日細肩帶罕秀美溝，意外「有料」的絕美形狀曝光。（圖／取自歐陽娜娜IG）

粉絲狂刷愛心獻上生日祝福：「生日快樂呀寶貝」、「22歲不要壓力太大喔！做自己喜歡的」、「新歌好好聽啦」、「Happy birthday to my Nabi（娜娜的暱稱）」、「娜比生日快樂」、「好嫩的脸蛋…指尖掐一下就會擠出水的…」、「怎麼可以這麼美」，4小時湧入破12萬讚祝福。