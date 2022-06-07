台中市副市長令狐榮達在疫情線上記者會表示，台中市疫情仍處於高原期。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，並新增13例中重症，7例死亡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(7)日新增1萬2498例本土確診個案，並新增13例中重症，7例死亡；中重症中最年的是22歲患有糖尿病、胃潰瘍的男子，未接種疫苗，因發燒就醫呈現意識不清，診斷已有代謝性酸中毒、肺炎合併呼吸衰竭，目前氣切並給予抗生素治療。

台中市副市長令狐榮達表示，台中市新增案例中有1萬981例為快篩陽確診，佔87.86％，從趨勢上分析，台中正在疫情高原期；另據觀察，通常假日篩檢人數比較少，假日到周一的確診數字通常不一定高，但週二、週三就會反映出來，此次有可能是端午三天連假因素導致，連假期間篩檢人數少，開工後較多人篩檢，反映在確診數字上。

衛生局副局長邱惠慈表示，7日台中市新增13例中重症病患，年齡介於22歲至90歲，13例皆有慢性病或癌症病史，如高血壓、糖尿病、氣喘、結核病、白血病、下咽癌等，其中3例未接種疫苗、8例插管、1例氣切，6例使用藥物，10例入住加護病房。

併發重症的確診者中有2名年輕病例，分別為22歲患有糖尿病、胃潰瘍的男子，未有接種疫苗紀錄，因發燒就醫，到院時呈現意識不清，診斷確診，有代謝性酸中毒、肺炎合併呼吸衰竭，目前氣切並給予抗生素治療。

另名為30歲女患有重症肌無力、居家鼻胃館全癱病患，因發燒、呼吸道症狀就醫，經使用抗生素治療，肺炎已有改善，已拔管，目前仍有加護病房救治中。

邱惠慈表示，中央公布台中市今日新增7例死亡案例，年齡介於62歲至87歲、其中3例未接種疫苗、1例接種1劑、3例接種3劑疫苗，1例無慢性病、6例有慢性病，如高血壓、腎臟病、糖尿病、中風等病史，死亡原因多為呼吸衰竭、新冠病毒感染。