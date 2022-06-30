影／證實朱立倫密會羅智強！ 趙少康曝「聊天內幕」

國民黨先前在推出桃園市長人選時，黨主席朱立論被爆出曾嗆有意參選的前台北市議員羅智強要「魚死網破」，引發「朱羅之亂」，不過，昨傳出雙方已在餐廳碰面，引發關注。對此，資深媒體人趙少康今(30日)證實，主動邀請兩位吃飯，三個人昨天從六點半聊到九點半，氣氛很好。

趙少康表示，兩邊都是好朋友嘛，國民黨內都是兄弟、朋友，沒有什麼不能解決的，且桃園事情告一段落，羅智強也表現善意，都很好，「我就說大家吃個飯，吃飯很普通，朱立倫也請我吃過好多次，我也請過羅好多次，我就跟羅說大家吃個飯，羅同意，我就跟朱講，可是朱上周在7+7，這周時間可以，我就安排時間，三個人吃個飯」。

趙少康透露，三個人昨天從六點半聊到九點半，氣氛很好，朱主席第一個有說在美國這次情況，該看都看了，美國很重視他的訪問，也洗刷民進黨給國民黨戴的帽子，九二共識他也有解釋，外面報導可能不完整，另外他也表示對羅智強非常重視，年底選舉也希望羅能夠多盡力，很多地方需要用得上羅，羅戰力也很強，很多地方需要空軍，羅自己也講很願意幫忙候選人，現也積極輔導好幾個市議員候選人。

趙少康表示，「我覺得談得還不錯，氣氛也很好」，政治人物要大局為重，國民黨政治人物要想清楚個人、黨與國家哪個重要，難道希望民進黨一黨獨大繼續亂搞？若不希望就必須要打贏年底選戰。

趙少康強調，對於國民黨來講，如何提出最好候選人、打贏年底選戰最重要，其他都不重要，個人恩恩怨怨都不重要，政治人物要以大局為重，「希望民進黨繼續執政嗎？國民黨是一個組織戰，2022、2024也好，團隊打不贏什麼都沒有」。