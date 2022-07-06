新竹市長林智堅被踢爆在台大國發所的碩士論文，與同所余正煌的碩士論文有高達7成內容相同。前民進黨立委郭正亮質疑，台大怎沒有做電子檔論文比對的動作？國發所畢業的標準到底是什麼？資深媒體人趙少康則說，台大國發所到底搞什麼？出來講清楚到底怎回事？台大要不要組成倫理調查委員會？查查看到底怎回事！

新竹市長林智堅繼被踢爆他的中華大學科管所碩士論文涉嫌抄襲後，其於台大國家發展研究所的碩士論文，與同所碩士生余正煌的論文，也被指有高達7成內容相同，林智堅的指導教授陳明通也挨批不應放任這樣的論文過關。

而陳明通昨有一份聲明指出，由於余正煌的碩論計畫初時並不理想，余想換題目，找上陳明通的研究助理楊喜慧，陳明通徵得林智堅同意，把林的民調資料提供給余正煌，並建議余將研究對象換成林智堅，陳明通並把林智堅初步寫的東西提供余參考。陳明通解釋，余正煌先畢業，林智堅比較晚，外界誤以為是林抄襲余，其實是林的論文較有原創性。

對此，資深媒體人趙少康5日在《少康戰情室》指出，台大的學位照理也不是很好拿，「我在台大念書、我在台大當講師、副教授當了很多年」，怎麼會可以這樣子寫論文的？論文都很嚴謹，國發所可以這樣給學位？要查查看怎回事！「你們國發所到底搞什麼？」一篇論文內容差不多一樣，給兩個碩士生，都是國發所碩士，而且指導教授還知道，「我從來沒有說這種事」，考進台大多難，研究所碩士可以這樣隨便給？學術可以為政治服務到這個地步？「台大國發所所長出來講清楚到底怎回事？」台大要不要組成倫理調查委員會？查察看到底怎回事？

前民進黨立委郭正亮認為，內部數據研究過程可能林智堅有參與，結果余正煌急著畢業，余正煌的感謝詞有感謝林智堅提供內部數據。但郭強調，內部數據不等於論文段落都要寫一樣，論文寫作是另一回事，不能等同！重點是林智堅是在余正煌之後畢業，即使把數據拿給前面余正煌使用，你（林智堅）寫作的段落也不能一樣，怎麼會一樣呢？

郭正亮也提到，台灣的電子檔論文比對系統，在2010年之後就廣泛採用，學生的電子檔論文一輸進去立刻可以比對出來，台大連這動作都沒做！且他們兩個人是前後屆，一個2016，一個2017，審查相關委員不會覺得好像有一個學生剛畢業，也是寫類似的東西？國發所畢業的標準到底是什麼？